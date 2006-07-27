БЫСТРЫЙ КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ
-
Ставка от 9.5%
-
Сроком до 30 лет
-
Сумма кредита от 500 000 руб. до 50 000 000 руб.
С нами вы получите кредит уже сегодня без справок и поручителей!
Кредиты для физических и юридических лиц
с быстрым одобрением заявок
с 08:00 до 22:00
Ставка от 9.5%
Сроком до 30 лет
Сумма кредита от 500 000 руб. до 50 000 000 руб.
С нами вы получите кредит уже сегодня без справок и поручителей!
Для того, чтобы узнать точную процентную ставку и максимальную сумму одобренного кредита под залог недвижимости, вам необходимо связаться со специалистом нашей компании. В течении 1 дня вы получите итоговое решение.
Без справок о доходах
Любая кредитная история
Договор залога
Получите кредит на выгодных условиях в Москве и московской области.
Наши преимущества
Наша компания более 5-ти лет специализируется на помощи в получении займов в Москве и Московской области.
Высокий процент одобрений
74% обратившихся получает кредит
Низкие процентные ставки
Предоставляем выгодные условия кредитования для своих клиентов
Быстро
С момента заявки до получения денежных средств до 1 дня!
Кредитные программы
Большой портфель кредитных программ под любые задачи и цели
Индивидуально
Подберем оптимальный вариант кредитования основываясь на ваши пожелания
Удобно
Нет очередей и длительных рассмотрений. Большая часть работы ведется удаленно
Наши преимущества
Наша компания занимается более 5 лет выдачей кредитов в Москве и Московской области
Высокий процент одобрений
74% обратившихся получает кредит
Низкие процентные ставки
Предоставляем выгодные условия кредитования для своих клиентов
Быстро
С момента заявки до получения денежных средств до 1 дня!
Кредитные программы
Большой портфель кредитных программ под любые задачи и цели
Индивидуально
Подберем оптимальный вариант кредитования основываясь на ваши пожелания
Удобно
Нет очередей и длительных рассмотрений. Большая часть работы ведется удаленно
Как получить кредит в день обращения?
Достаточно просто заполнить форму ниже и отправить заявку.
Заявка на кредит
Укажите своё имя, телефон и сумму кредита которую вы хотите получить. Наш специалист свяжется с вами.
Этапы работы:
1Оставляете заявку на сайте или звоните по телефону. Режим рассмотрения заявок с 08:00 до 22:00, работаем без выходных.
2Обсуждаем условия, выбираем подходящий для вас вариант кредита.
3Оформляем все документы для успешного получения кредита. Вы получаете деньги.
Рассчет ежемесячного платежа
Получите низкую процентную ставку до
Сумма кредита
100 000 рублей
Срок кредита
1 год
Получение займа под залог имеющейся недвижимости – один из самых удобных и предпочтительных вариантов для тех, кто нуждается в деньгах. Кредиты под такое обеспечение выдают крупные и небольшие банки в Москве и других городах РФ. В ряде случаев можно обойтись даже без подтверждения доходов и сбора справок, ведь недвижимость является надежным залогом.
В качестве обеспечения можно оформить:
Квартиру
Загородный дом
Участок земли
Долю в недвижимости
MOCOW CREDIT может помочь вам в быстром оформлении займа под низкий процент. Благодаря нашему профессиональному содействию вы сможете получить кредит за 1 день на выгодных условиях.
Мы подбреем для вас оптимальное предложение, тщательно изучим действующие в банках программы, чтобы свести переплату по процентам до минимума. На заемные средства можно будет приобрести другую недвижимость, автомобиль или дорогостоящую технику. Наши специалисты сделают все необходимое, чтобы избавить вас от проволочек, связанных с оформлением банковского займа.
Прежде чем принять окончательное решение о подаче заявки на получение кредита в то или иное финансовое учреждение необходимо изучить сроки, отведенные для его возврата, предельную сумму, ставку по процентам. Эти нюансы очень важны, поэтому анализ лучше доверить специалистам, чтобы избежать проблем и необоснованных расходов в будущем.
Займы под залог недвижимого имущества оформляются на различные нужды. Кому-то деньги нужны для проведения ремонта, кому-то на решение имеющихся проблем – причин обращения в банк может быть множество. В таких случаях важно понимать, что далеко не все заявки на кредитование одобряются. Чтобы увеличить шансы на вынесение кредитным учреждениям положительного вердикта рекомендуется заручиться помощью компании, предоставляющей эффективные финансовые услуги.
Если вы обратитесь к нам, вам не придется метаться между большим количеством финансовых организаций, решая, где лучше заложить недвижимое имущество. Оптимальный вариант кредитования с обеспечением в виде недвижимости найдется быстро. Но не стоит забывать о препятствиях, которые могут возникнуть на пути к получению заемных средств. К таким преградам относится:
Плохая кредитная история
Отсутствие официального трудоустройства
Уже имеющийся кредит
Занятие предпринимательской деятельностью
Пенсионный возраст
Даже при наличии перечисленных препятствий можно взять займ, оформив в залог недвижимость, если действовать правильно. Подключившись к делу, MOCOW CREDIT ускорит одобрение поданной вами заявки, поможет составить ее правильно, чтобы свести риск отклонения запроса до минимума.
Мы работаем с самыми известными банковскими структурами, помогаем в получении кредитов на различные нужды. Наши клиенты получают займы в сжатые сроки, оставляя при этом в залог земельные участки, жилье в многоквартирных зданиях, загородные домовладения, транспортные средства.
При нашем участии процесс оформления кредита не будет казаться вам сложным и долгим. Вам не придется собирать огромный пакет документов, мы все сделаем за вас. При выполнении всех банковских условий (в разных финансовых учреждениях они могут разниться) заявка на кредитование непременно будет одобрена. Вы быстро и без проблем получите деньги, чтобы потратить их на личные нужды.
Банки партнёры
Остались вопросы?
Напишите нам и мы ответим вам в ближайшее время.
Настоящим я даю согласие на обработку персональных данных
Заполняя настоящую форму, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я подтверждаю свое согласие на обработку вносимых в форму моих персональных данных, лицом оказывающим услуги на основании данной формы (далее Оператор), том числе:
1) фамилию, имя, отчество;
2) контактный номер телефона;
3) адрес электронной почты;
4) фактический адрес проживания;
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Целью обработки персональных данных является оказание мне услуг на основании заполненной формы.
Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения моих персональных данных не ограничен.
Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
Общие положения
1. Использование Пользователем сайта «srochnyj-kredit-pod-zalog.ru» означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта «srochnyj-kredit-pod-zalog.ru»
3. Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую интернет-ресурс «srochnyj-kredit-pod-zalog.ru», расположенный на доменном имени «srochnyj-kredit-pod-zalog.ru», может получить о Пользователе во время использования сайта, программ и продуктов на сайте.
4. Сайт не является кредитной организацией и не выносит решения о выдаче займов. На сайте представлена только ознакомительная информация по микрофинансовым организация, предоставляющих денежные займы населению на территории России и стран СНГ. Окончательные условия кредитования принимаются микрофинансовые организации, предоставляющие денежные займы.
Предмет политики конфиденциальности
Принимая условия пользования сайтом, вы также соглашаетесь на сбор и обработку персональных данных, которые не могут использоваться сайтом для других целей, кроме как:
1. Для проведения статистических и иных исследований на основании предоставленных данных.
2. Для идентификации личности пользователя.
3. Для передачи персональных данных микрофинансовым организациям с целью получения ими информации о пользователе, необходимой для рассмотрения Заявки пользователя на заем.
4. Администрация сайта принимает на себя обязательства по соблюдению требований законодательства России и стран СНГ, относительно защиты персональных данных.
К персональным данным относится:
1. Информация, которую сайт получает при посещении пользователем страниц сайта (IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя, время доступа, адрес запрашиваемой страницы, а также доменное имя провайдера интернет-услуг пользователя).
2. Информация, которую предоставляет пользователь о себе при регистрации на сайте для заполнения заявки на заем. Такая информация обозначена на сайте и к ней относятся: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, контактные телефоны, адрес проживания, реквизиты своего банковского счета, а также иные данные, которые автоматически передаются сайту в процессе его использования.
3. Другая информация о пользователе, предоставление которой необходимо для корректного использования сайта.
Администрация сайта обязана
1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 2 настоящей Политики конфиденциальности.
2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя.
3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных, для этого на сайте реализованы все необходимые способы защиты персональной информации пользователей.
Дополнительные условия
1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте «srochnyj-kredit-pod-zalog.ru», если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
Результаты рассчета:
Сумма кредита:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж:
Процентная ставка:
11.5%
Укажите свой телефон
для согласования и получения кредита
Заявка на кредит
Укажите своё имя, телефон и сумму кредита которую вы хотите получить. Наш специалист свяжется с вами.
Оставьте заявку
И наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.