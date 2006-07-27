Получение займа под залог имеющейся недвижимости – один из самых удобных и предпочтительных вариантов для тех, кто нуждается в деньгах. Кредиты под такое обеспечение выдают крупные и небольшие банки в Москве и других городах РФ. В ряде случаев можно обойтись даже без подтверждения доходов и сбора справок, ведь недвижимость является надежным залогом.

Выгодный займ под залог недвижимости наличными

MOCOW CREDIT может помочь вам в быстром оформлении займа под низкий процент. Благодаря нашему профессиональному содействию вы сможете получить кредит за 1 день на выгодных условиях.

Мы подбреем для вас оптимальное предложение, тщательно изучим действующие в банках программы, чтобы свести переплату по процентам до минимума. На заемные средства можно будет приобрести другую недвижимость, автомобиль или дорогостоящую технику. Наши специалисты сделают все необходимое, чтобы избавить вас от проволочек, связанных с оформлением банковского займа.

Прежде чем принять окончательное решение о подаче заявки на получение кредита в то или иное финансовое учреждение необходимо изучить сроки, отведенные для его возврата, предельную сумму, ставку по процентам. Эти нюансы очень важны, поэтому анализ лучше доверить специалистам, чтобы избежать проблем и необоснованных расходов в будущем.

Займы под залог недвижимого имущества оформляются на различные нужды. Кому-то деньги нужны для проведения ремонта, кому-то на решение имеющихся проблем – причин обращения в банк может быть множество. В таких случаях важно понимать, что далеко не все заявки на кредитование одобряются. Чтобы увеличить шансы на вынесение кредитным учреждениям положительного вердикта рекомендуется заручиться помощью компании, предоставляющей эффективные финансовые услуги.

Если вы обратитесь к нам, вам не придется метаться между большим количеством финансовых организаций, решая, где лучше заложить недвижимое имущество. Оптимальный вариант кредитования с обеспечением в виде недвижимости найдется быстро. Но не стоит забывать о препятствиях, которые могут возникнуть на пути к получению заемных средств. К таким преградам относится:

Плохая кредитная история

Отсутствие официального трудоустройства

Уже имеющийся кредит

Занятие предпринимательской деятельностью

Пенсионный возраст

Даже при наличии перечисленных препятствий можно взять займ, оформив в залог недвижимость, если действовать правильно. Подключившись к делу, MOCOW CREDIT ускорит одобрение поданной вами заявки, поможет составить ее правильно, чтобы свести риск отклонения запроса до минимума.

Мы работаем с самыми известными банковскими структурами, помогаем в получении кредитов на различные нужды. Наши клиенты получают займы в сжатые сроки, оставляя при этом в залог земельные участки, жилье в многоквартирных зданиях, загородные домовладения, транспортные средства.

При нашем участии процесс оформления кредита не будет казаться вам сложным и долгим. Вам не придется собирать огромный пакет документов, мы все сделаем за вас. При выполнении всех банковских условий (в разных финансовых учреждениях они могут разниться) заявка на кредитование непременно будет одобрена. Вы быстро и без проблем получите деньги, чтобы потратить их на личные нужды.